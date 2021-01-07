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Haberler Politika AK Parti’den üç isme 81 ilde suç duyurusu

AK Parti’den üç isme 81 ilde suç duyurusu

AK Parti’den üç isme 81 ilde suç duyurusu

7.1.2021

AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Can Ataklı ve CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunma kararı aldı. CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor" sözleriyle başlayan ve gazeteci Can Ataklı'nın "Tayyip Erdoğan'ın artık seçimle bu ülkenin başından gitmesi bana pek mümkün görünmüyor. Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin doğması, büyük bir doğal afet olması gerekiyor" açıklamasıyla devam eden süreçte, son olarak eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "Adnan Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir ihtimalle önlenebilirdi" sözleri çok büyük tepki çekmişti. Bunun üzerine AK Parti il ve ilçe teşkilatları da harekete geçti. Teşkilatlar, İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunmaya başlanıldı.

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