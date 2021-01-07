Başı ezilmesi gereken bir komplodur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan olayları değerlendirdi. Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmanın ve bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmenin başı ezilmesi gereken bir komplo olduğunu söyleyen Bahçeli, "CHP'nin, İP'nin, HDP'nin provoke ettiği, PKK, MLKP, DHKP-C'nin alevlendirdiği protestoları bir sokak hareketine dönüştürme ısrarları ateşle oynamaktır. Gözaltına alınan 17 kişi arasında sadece 2 kişinin öğrenci olması her şeyi gözler önüne sermektedir. Türkiye'nin boğazını sıkmak isteyenler terörizmin piyonları, öğrenci kılıklı bölücülerdir. CHP'nin İstanbul İl Başkanıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bölücü ve yıkıcı odakların mihmandarı olmaları kepazeliktir ve fiilleri Cumhuriyet Savcılarının görev alanına girmektedir" ifadelerini kullandı.

'REKTÖR ATANDI KONU KAPANDI'

"Darbe imaları, erken seçim dayatmaları, ekonomik sorunlardan siyasal sonuç elde etme gayretleri ortadayken, bunun üstüne üniversitelerde öğrenci olaylarının fitilini tutuşturma arayışları vatana ihanettir" diyen MHP lideri, "Muhataplarını ikaz ediyorum; Boğaziçi Üniversitesi'ne yasal yollardan Rektör atanmış ve konu kapanmıştır. Buna tahammül edemeyenlerin şanslarını fazla zorlamamaları, anarjist projelere kapılmamaları hassaten tavsiyemdir" açıklamasını yaptı.





'KAOS SENARYOSUNU REDDEDİYORUZ

ADNAN Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yapılan senato toplantısının ardından bir bildiri yayınlayarak Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara değindi. Üniversitelerin farklı fikirlerin barındığı güvenli limanlar olduğunu söyleyen Aldemir, "Böylesi önemli misyonu olan güzide kurumlarımızı hedef almak, Türkiye'yi hedef almak, kaosa hizmet etmektir. Kirli emelleri olanların farkındayız. Vesayetçileri de terör örgütlerini de görüyoruz. Üniversitelerimizde her türlü şiddeti, öğrencilerimizi kullanarak ve emelleri için onlardan faydalanarak bir kaos peşinde olanların kirli senaryosunu reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.





KAFTANCIOĞLU DA GİTTİ

EYLEMLER 3 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlileri adına Twitter'dan atılan mesajla başladı. Arkasından yasadışı örgütler çıktı. Üniversite önünde toplanan protestoculara CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılarak dayanışma desteği ilan etti. Aynı gün polisin gözaltına aldığı 19 kişiden 17'i terör örgütü üyesi çıktı. Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişi daha yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükseldi.