Başkan Erdoğan'dan Uydu Teknolojileri Haftası programında önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor. Başkan Erdoğan oturumda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum.

Bir yandan da ekranlarda uydumuzun fırlatılış görüntüsünü izliyoruz. Uzayda bulunan uydularımızdan 3'ü haberleşme üçü de gözlem için bulunuyor

30 ÜLKEDEN BİRİ

Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. TÜRKSAT 5-A uydumuzla doğu yörüngesindeki haklarımızı 30 yıl boyunca güvence altına alıyoruz.

Amacımız TÜRKSAT 6A'yı 2022 yılında uzaydaki yerine yerleştirmektir

MİKRO UYDU FIRLATMA TESİSİ KURUYORUZ

Hem mikro uydu geliştirme hem bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun bir hazırlık içindeyiz. Ülkemizde mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz.