Kobani olayları iddianamesi kabul edildi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 'Kobani Olayları' olarak bilinen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 27'si tutuklu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede şüphelilerin tamamının "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme", "31 kez adam öldürmeye teşebbüs", "bayrak yakma", "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarının da aralarında bulunduğu toplam 29 suçtan cezalandırılması talep edilmişti. Mahkeme, duruşma tarihini ise henüz belirlemedi.