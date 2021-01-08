Yunan unsurları kara sularımızda

Yunanistan, Ege sularında anlamsız gerginlik yaratma çabalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün saat 10.03'te iki Yunan sahil güvenlik unsurunun Kardak Kayalıkları bölgesinde Türk kara sularını ihlal ettiği belirtildi. 4 Türk sahil güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevralarıyla Yunan sahil güvenlik unsurlarının Türk kara sularından çıkartıldığı kaydedilen açıklamada, önleme manevraları esnasında Türk sahil güvenlik botu ile Yunan sahil güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı ifade edildi.

7 GÜN 24 SAAT GÖREVDE

AÇIKLAMADA, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denizlerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevi başında olduğu vurgulandı. Paylaşımda, "Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan, düzensiz göçmenleri sürekli Türk kara sularına geri iten Yunan unsurları, bu kez de ihlal ettiği kara sularımızdan sürülerek çıkartıldı" ifadesine yer verildi.





2 TÜRK SAVAŞ GEMİSİ BÖLGEYE GELDİ

OLAYIN ardından bölgeye gelen bir savaş gemisi ve bir hücumbot Kardak Kayalıkları yakınlarında beklemeye başladı. Devriye görevini sürdüren sahil güvenlik botları ise çevrede kuş uçurtmuyor. Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik ekiplerinin de 4 sahil güvenlik botu ile kendi karasularında bekleyişe geçtiği görüldü. Kardak kayalıkları açıklarının sağ tarafında 1 Yunan botu beklerken, sol tarafından ise 3 Yunan sahil güvenlik ekibinin beklediği görüldü.

TUBA AYHAN