İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında düzenlenen 31. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temek Kursu mezuniyet törenine katıldı. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de katıldı.

'İL BAŞKANININ NE İŞİ VAR?'

TÖRENDE yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere değinen Bakan Soylu, "Üniversite mensubu olmayan terör örgütleri irtibatlı, onların güdümünde üniversitede olay çıkarttılar. Bir siyasi il başkanının oraya terör örgütü irtibatlı militanlarıyla gelenlerin içinde ne işi var? Bu ülke çok badire geçirdi. Çok zorluklardan geçti. Bu tip militan ruhlu insanları, ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördük ama bu tezgaha bu ülke bir daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar. Sonra da güvenliği sağlamaya çalışan güven güçlerimizi, polisimizi hedef tahtasına koydular. Eski makam sahiplerinin ağzından eski darbeleri aklamaya çalışmalarını masum görecek de değiliz" diye konuştu.

'ÇOK CEPHELİ BİR TAARRUZ'

TÜRKİYE'NİN her zaman zorluklarla karşılaştığını söyleyen Soylu, "Bugün devlete karşı başka tezgahlar ile karşı karşıyız. Demokrasiyi Truva atı gibi kullanarak tezgahlarını devletimizin saygınlığını, itibarını hedef alan çok cepheli taarruz ile karşı karşıyayız. Helikopter yalanını ortaya attılar. Çıplak arama diye tezgahı ortaya koydular. Şiddet, taciz, tecavüz gibi en ahlaksız iftiraları atmaktan utanmadılar. Bütün yalanlarına, belgeleri ile cevap verdik" dedi.