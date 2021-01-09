Gizli tanıklar HDP-PKK bağını anlattı

KOBANİ bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 108 sanıklı davanın iddianamesinde tanıklar, HDP'li bazı isimlerin PKK/KCK ile bağlarını ortaya koydu. Ankara 22.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Kobani olaylarına ilişkin iddianamede sanıkların terör örgütü PKK/KCK ile bağlarına yer verildi.



TÜM İSİMLERİ VERDİLER

GİZLİ tanık Ulaş, eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in 2011-2015 yılları arasında Kandil'e giderek PKK/KCK'nın sözde eş başkanlığı ile görüşmeler yaptığını kaydetti. Ulaş'a göre Bilgen, sözde eş başkanlığın talimatıyla milletvekili seçtirildi. Ulaş, Bilgen'in belediye başkanlığı hakkında da "Ayhan Bilgen'in en son yine Kandil KCK eş başkanlığının talimatı ve KCK Türkiye sözcülüğünün önerisi ile Kars Belediye Başkanı olarak aday gösterilerek seçilmesi sağlandı" ifadesini kullandı.



ÖRGÜT MENSUBUDUR

GİZLİ tanık Ulaş, eski milletvekili Ayla Akat Ata hakkında "Kadro örgüt mensubudur" beyanında bulundu. Ulaş, "İki dönem üst üste Abdullah Öcalan'ın talimatı ve Kandil örgüt üst yönetiminin önerisi ile HDP'den milletvekili seçildi. Birçok kez Kandil'e giderek görüşmeler yaptı. Örgütün kadın yapılanması ve Roza Kadın Derneği içinde faaliyetlerine devam ettiğini biliyorum" dedi ve Gültan Kışanak'ın da Öcalan'ın talimatıyla belediye başkanı seçildiğini bildirdi. Tanık N.B.A. ile G.T. ve S.B. de eski BDP Milletvekili Emine Ayna'yı PKK/KCK üyesi olarak tanıdığını bildirdi. Tanıklar, "PKK adına toplantılar yapmaktaydı. 2014 yılında Kandil'e gelip gidiyordu" dediler. S.B. ayrıca Sebahat Tuncel ile Aysel Tuğluk'un da "KCK/TM bünyesinde o dönemki ismi KJA olan sözde kadın yapılanması içinde olduğunu anlattı.