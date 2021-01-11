‘Basın özgürlüğünden vazgeçmeyeceğiz’

Erdoğan mesajında, "Demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazeteciler toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedir. Geçmişte demokrasimizin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak kullanılan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması yönünde önemli ilerlemeler kaydettik. Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların da meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir. Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



2021'İN İLK KABİNESİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda korona virüsle mücadele konusu ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelinen son durumla ilgili sunum yapacak. Aşı çalışmalarındaki gelişmeler ve aşılama takvimi de toplantıda masaya yatırılacak. Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise dış politika olacak. ABD'de yaşanan gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, yeni dönemde ABD ile ilişkiler de ele alınacak. Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesinden sonra yapılacak kabine toplantısında AB ile ilişkiler de değerlendirilecek.



AK PARTİ KONGRELERİ BU HAFTA BAŞLIYOR

AK Parti, pandemi nedeniyle ara verdiği kongrelerine 13 Ocak Çarşamba günü başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu ay iç siyaset ve dış gündem çalışmalarının yanı sıra kongrelere de ağırlık verecek. 21 Ocak'a kadar AK Parti 23 il kongresini daha tamamlayacak. Erdoğan, il kongrelerine videokonferansla katılacak. Bu hafta Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgaz il kongreleri aynı gün aynı saatte yapılacak. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir il kongrelerini ise en sona bıraktı. Bu kongrelere Başkan Erdoğan'ın bizzat katılması planlanıyor.