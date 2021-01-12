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Haberler Politika Adnan Oktar’a bin 75 yıl hapis cezası verildi

’a bin 75 yıl hapis cezası verildi

Adnan Oktar’a bin 75 yıl hapis cezası verildi

12.1.2021

78'İ tutuklu 236 sanığın yargılandığı Adnan Oktar suç örgütü davasında karar verildi. Mahkeme heyeti Oktar'ı birden fazla suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmada mahkeme heyeti, Tarkan Yavaş'ı "örgüt yöneticisi olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" gibi suçlardan 211 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Oktar Babuna hakkında ise 186 yıl hapse karar verildi. Ayrıca davada, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

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