Bu zorlu süreçleri el birliğiyle atlatacağız

Manisa Şehzadeler'de korona virüsle mücadelenin bütün hızıyla sürdüğüne dikkat çeken Başkan Çelik, "Ülkemizi etkisi altına alan korona virüse karşı ilçemizde ve ülkemiz genelinde mücadelemiz sürüyor. Hükümetimiz, Bakanlığımız ve Hıfsızsıhha Kurullarımızın bu kapsamda aldığı ilave tedbirler var. Bu kararlara bağlı olarak belediye hizmet binamıza girişlerde HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildi. Personellerimizin ve halkın sağlığı için mesai saatlerimiz değiştirildi" dedi.

KİRA KOLAYLIĞI SAĞLANDI

Periyodik olarak dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Çelik, "Yayınlanan genelgeler kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde 327 işletmemiz faaliyetlerini sürdüremez hale geldi. Bu noktada biz de 'ne yapabiliriz' diye bir çalışma yaptık. Esnafımızın bir nebze de olsa yarasını sarabilmek, onlara bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirebilmek için bazı kararlar aldık" diye konuştu. İş yeri faaliyetleri durdurulan esnaflardan belediye kiracısı olanların, kapalı kaldıkları günler için kira bedeli ödemeyeceğini kaydeden Başkan Çelik, "Bilindiği gibi daha önce de meclisimiz oy birliği ile karar almış ve kiracılarımızdan kira almayacağımızı belirtmiştik. Şimdi bu hizmetimizi tekrarlıyoruz" diye konuştu.



ESNAFA 750 TL DESTEK

İş yeri kapanan esnafların kapalı kaldıkları süre içerisinde ödedikleri KAYSÜ (Katı Atık Yönetim Sistemi Ücreti) bedellerinin iade edileceğini de açıklayan Başkan Çelik, "Bunu bir ilk olarak Şehzadeler Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, iş yeri faaliyetleri durdurulan esnaflarımıza müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere 750 TL destekte bulunuyoruz. Esnafımızın yanında olduğumuzu göstermek, ufak da olsa bir yaraya merhem olabilmek için Şehzadeler Belediyesi olarak böyle bir hizmeti faaliyete geçirdik" şeklinde konuştu.



PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR

PANDEMİ sürecinde korona virüsle mücadele ederken rutin belediyecilik hizmetlerini de sürdürdüklerini kaydeden Başkan Çelik, "Sancaklıiğdecik Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon ve Çevre Düzenlemesi projemizin temelini attık. 2 milyon 53 bin 200 TL'ye mal olacak projemizi, 23 Nisan 2021 tarihinde tamamlamayı hedefliyoruz. İnşaatımız sorunsuz bir şekilde ilerliyor" dedi.



SPOR KULÜPLERİ RAHATLAYACAK

AMATÖR spor kulüplerinin büyük bir eksiğini giderecek, ilçe sporuna önemli bir katkı sağlayacak Ahmet Bedevi Mahallesi'nde Amatör Spor Kulüpleri Tesisi'nin temelini de attıklarını dile getiren Başkan Çelik, "İnşaatı devam ediyor. Tesisimiz 1 Milyon 416 Bin TL'ye mal olacak. 15 Nisan 2021'de tamamlamayı planlıyoruz. Sancaklıbozköy Düğün Salonu ile Selimşahlar Mahallemizde yapacağımız halı saha için proje süreçleri tamamlanmak üzere. Karaoğlanlı'daki tarihi yapıda gerçekleştirilen restorasyon, ova yolu düzenleme çalışmaları da devam ediyor" şeklinde konuştu.

Cüneyt HASÇELİK