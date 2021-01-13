ABD’de devir teslim öncesi acil durum

ABD'DE Kongre binasına düzenlenen baskının ardından 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık devir-teslim töreninin yaklaşmasıyla birlikte yeni silahlı protestoların düzenlenebileceğine ilişkin endişe büyüyor.

PROTESTO UYARISI

GÜVENLİKLE ilgili endişelerin büyümesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump başkent Washington'da 24 Ocak'a kadar sürecek acil durum ilan etti. Başkentte önemli bölgelerin kapatılmasını da kapsayan acil durum önlemleri ise 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Ayrıca ca ABD Ulusal Muhafız Birlikleri'nin 15 bin güvenlik gücünü Washington'a göndereceği bildirildi. AMERİKAN dereceği basınında yer alan haberlere göre, FBI güvenlik güçlerine, seçilmiş başkan Joe Biden'ın başkanlık görevini teslim alması ve yemin töreni ile bağlantılı silahlı protestoların ve şiddet olaylarının meydana gelebileceği uyarısı yaptı. ABC kanalının FBI kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahlı bir grubun cumartesi günü başkent Washington'a gitmek istediği yer aldı.