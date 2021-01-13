Millet İttifakı’nın kolonları çatladı

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

CHP'nin omurgası üzerine kurgulanan MİLLET İTTİFAKI kolonları çatladı. CHP-HDP Aşkı'ndan çok rahatsız olan Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP'den kaçmak için zamanlama yapıyor. İYİ Parti tabanının da, CHP'den uzaklaşmak için fırsat beklediği gözleniyor. Millet İttifakı'nın kolonlarının çatladığı bu süreçte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Görüş'ün ağabeyi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi, hem Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu panikletti. Bu görüşme ile ilgili Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama üzerinde dikkatle durmakta yarar var. Erdoğan, "Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz terörle mücadele verirken burada her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani yalnızlık hissetmememiz lazım" şeklinde konuştu. Saadet Partisi tabanının CHP-HDP AŞKI'NDAN çok rahatsız olduğu bir sırada, Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzdan Asıltürk'le buluşmasından çok memnun olurken, önlerinde yeni bir yol haritasının ortaya çıkmasını bir fırsat olarak değerlendirdikleri görülüyor.

SP'DEKİ ÇEKİŞME ORTAYA ÇIKTI

CHP omurgası üzerine oturtulan, taktiklerin derin ABDAvrupa'dan verilmesinden Saadet Partisi tabanının çok rahatsız olduğu biliniyordu. Saadet tabanından gelen uyarılara rağmen, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun peşinden ayrılmamasına tepkili olan etkili isimlerin, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e giderek artan şikayetlerde bulunuyordu. Gizli Asiltürk-Karamollaoğlu mücadelesi Saadet Partisi tabanında ayrıca dikkat-le izlenirken, Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyareti, Kara-mollaoğlu'ndan kurtul-mak isteyenleri harekete geçirdi. Sessiz ve derin-den süren Asiltürk-Kara-mollaoğlu mücadele-si geçen Kasım ayında İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevden alma nedeniyle bir görüş ayrı-lığı yaşanmasından kaynaklan-mıştı. Milli görüşün ağabeyi Oğuzhan Asiltürk'le, SP Genel Başkanı arasında ayrıca, CHP-HDP ile yapılan ittifak konusun-da da görüş ayrılığı bulunuyor-du. Karamollaoğlu, Abdullah Sevim'i İl Başkanlığı'ndan alarak yerine Genel Başkan Yardımcı-sı Ömer Faruk Yazıcı'yı atamış-tı. Sevim, "YİK Başkanı Asil-türk'ün bu görevi kendisine tevdi ettiğini" belirterek, Genel Mer-kez'e tepki göstermişti.

MEMNUNİYET YARATTI

Oğuzhan Asiltürk, CHP-HDP ile Saadet'in ittifakına karşı çıkıyor, SP'nin 4'ÜNCÜ İTTİ-FAK ARAYIŞINA GEÇMESİ-Nİ İSTİYORDU. Buna karşılık, Genel Başkan Temel Karamol-laoğlu, CHP'nin peşine takıl-maktan gocunmuyor, Saadet tabanının da tepkileriyle karşı-laşıyordu. Saadet Partisi'nde bu gelişmeler yaşanırken gerçek-leşen Erdoğan'ın ziyareti hem eski dostlukların canlandırılma-sı hem de CHP-HDP aşkından çok rahatsız olan Saadet tabanı tarafından büyük memnuniyet-le karşılandı. CHP Genel Başka-nı Kılıçdaroğlu'nun da moralini bozan Erdoğan-Asiltürk görüş-mesi, Millet İttifakı'nın kolonla-rının çatladığını göstermesi bakı-mından çok dikkat çekti.



DP DE, CHP-HDP AŞKINDAN RAHATSIZ

MİLLET İttifakı'ndan bir kopma daha gün sayıyor. Demokrat Parti yol ayrımında. Özellikle HDP'nin kapatılmasının konuşulduğu şu günlerde HDP'ye verilen desteğin Demokrat Parti'yi rahatsız ettiği, parti içinde CHP'DEN UZAKLAŞMAYI İSTEYENLERİN

AĞIRLIKLARININ ARTTIĞI konuşuluyor. Demokrat Parti yöneticilerinin bu bağlamda Diyarbakır'a giderek HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığı evlatlarına kavuşmak isteyen anneleri ziyaret etmeleri önemli bir işaret olarak gösteriliyor. Genel Başlan Gültekin Uysal'ın, İYİ Parti listesinden milletvekili olması nedeniyle, Meral Akşener'i kırmamak için CHP'den kaçmak isteyenlerin önüne geçmekte zorlandığı belirtilirken, MHP'den ayrılıp Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un da etkisiyle DP'de, CHP-HDP aşkından rahatsızlığın had safhaya çıktığı söyleniyor.



SONUÇ: İTTİFAKI HÜSRAN BEKLİYOR

HAZIRLANMAKTA olan yeni seçim kanunu teklifinin de, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırdığı fısıldanıyor. İttifaka girmeyen partilerin barajının yüzde 7'ye düşürülmesi, yüzde 1 oy alan partinin genel başkanının milletvekili olmasının önünün açılmasının CHP omurgası üzerine oturtulan Millet İttifakı'nı dağıtacağı değerlendiriliyor. Siyasetin arka planındaki gelişmelere göre SP ve DP, CHP'den kaçacak. İYİ Parti'nin yarısı da CHP-HDP'den uzaklaşacak. Sonunda, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP başa başa kalacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykusu kaçmasın da kimin kaçsın? Bölücü terör örgütü, CIA aparatı PKK'nın siyasi kolu HDP'nin açtığı çukurlara yaklaşan iflah olmaz.