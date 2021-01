2023’te yine kazanacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongreleri'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlandı. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:



MİLLET BİZE SAHİP ÇIKTI

Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri sebebiyle ara verdiğimiz kongrelerimize yeniden başlıyoruz. İl kongrelerimize devam edeceğiz. Hedefimiz Şubat ayının son günlerinde planladığımız İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleri ile birlikte bu süreci tamamlamak. Üye sayımızı sadece geçen yıl 1 milyon artırmış olmamız milletimizin bize ve partimize sahip çıktığının göstergesidir.



2023 MESAJI VERDİ

Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır. Kongelerimizde görev alan il yönetimlerden en büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmalarıdır. Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam edecektir. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Meclis'te ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Bu süreçte göstereceğiniz gayret için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. CHP tarihi boyunca hep Türkiye'nin sorunlarını büyütmüş bir partidir. CHP büyük zulümlerin partisidir. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Bu kari -katür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Partilerinde işler kaset, taciz ve hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar. Her seçimi kaybetmiş bu zatın, zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi.



ERDOĞAN, PUTİN İLE DAĞLIK KARABAĞ'I GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ve Dağlık Karabağ konusundaki gelişmelerle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin bölge istikrarı ve barışı adına açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade etti. Dağlık Karabağ'da Azerbaycanlıların ve Ermenilerin barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirten Erdoğan, bu gerçekleştiğinde tüm dünyaya Türk- Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını bir kez daha göstermiş olacaklarını dile getirdi.