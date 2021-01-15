Trump’ın azli için süreç başladı

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar, 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttukları Trump'a karşı önemli bir adım attı. Görev süresinin sona ermesine bir hafta kala Temsilciler Meclisi gündemine gelen tasarıda yer alan azil maddesinde Trump, "isyana teşvik" ile suçlandı. Görevden alınması istenen tasarıda Trump, Kongre baskını öncesindeki açıklamaları dolayısıyla o gün yaşanan şiddetten sorumlu tutuldu. Uzun bir tartışma bölümünün ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 197 hayır oyuna karşılık 232 evet oyu ile kabul edildi. Söz konusu azil maddesine 10 Cumhuriyetçi vekilin de evet oyu vermesi dikkati çekti. Böylece ABD'nin 45. Başkanı Trump, ülke tarihinde "görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan ilk başkan" olarak kayıtlara geçti.



SEÇİME HİLE KARIŞTIRAN KADIN TUTUKLANDI

ABD'nin Teksas eyaletinde Demokrat olduğu belirlenen Rachel Rodriguez adlı kadın seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla tutukladı. ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından sular durulmuyor. Teksas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamada, Demokrat olduğu tespit edilen bir kadının seçimde hile yaptığı, yasadışı oy kullanma, insanlara postayla oy kullanmalarına hukuka aykırı bir şekilde yardım etme ve yasadışı bir şekilde resmi bir oy pusulası bulundurmak gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Beyaz Saray danışmanı Peter Navarro, önceki gün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir fotoğrafıyla Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndan ayrılırken görüntülendi.



ASIL YARGILAMA SENATO'DA

AZİL sürecinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek olan Senato'nun, söz konusu oylamayı ne zaman yapacağı ise henüz belli değil. Senatodaki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, son açıklamasında, Trump'ın yargılamasının yapılacağı oturumun 20 Ocak'tan önce yapılmayacağını bildirdi. Böylece Trump'ın Senato yargılamasının Joe Biden dönemine kalması kesinleşmiş oldu. Senatonun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin, yani en az 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor. Haberlere göre Senato'daki Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmı "Trump'ın suçlu olmadığı" yönünde oy kullanmayı düşünüyor.





SUÇLUYSA EMEKLİLİK MAAŞINDAN OLACAK

ABD Senatosu azil duruşmasında Başkan Trump'ı değil, eski Başkan Trump'ı yargılayacak. Bu da Trump'ın suçlu bulunsa dahi görev süresi bittiği için görevden alınma cezası alamayacağı anlamına geliyor. Ayrıca Trump suçlu bulunursa, 6 haneli emeklilik maaşını kaybedebilir ve eski başkanlara tanınan ayrıcalıklardan da mahrum kalabilir.



SEÇİME HİLE KARIŞTIRAN KADIN TUTUKLANDI

ABD'nin Teksas eyaletinde Demokrat olduğu belirlenen Rachel Rodriguez adlı kadın seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla tutukladı. ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından sular durulmuyor. Teksas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamada, Demokrat olduğu tespit edilen bir kadının seçimde hile yaptığı, yasadışı oy kullanma, insanlara postayla oy kullanmalarına hukuka aykırı bir şekilde yardım etme ve yasadışı bir şekilde resmi bir oy pusulası bulundurmak gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.



'ADALET ÖNÜNE GETİRİLECEKSİNİZ'

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskınına ilişkin, "Geçen haftaki şiddet olayına karışanlar adaletin önüne çıkarılacaktır" açıklamasında bulundu. Trump'ın Beyaz Saray'da kaydettiği video mesaj, Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesabından yayımlandı. 6 Ocak'taki Kongre baskınını "korkunç olaylar" olarak nitelendiren Trump, "Ben net olmak istiyorum. Geçen hafta gördüğümüz şeyleri kesin bir suretle kınıyorum. Şiddet ve vandallığın ülkemizde ve hareketimizde yeri yoktur" dedi.