500 kadın özel harekatçı daha göreve hazır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende 500 kadın özel harekatçı yeni görev yerlerine uğurlandı. İçişleri Bakanı Soylu da, "Şehit kokan bu yerde, hainlere göz açtırmayacaksınız" diyerek yeni mezunlara nasihat verdi.

TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ

SOYLU, "Yerli ve millilik söylemi alalade bir söylem değildir. Yeni nesil bir gayret ortaya koyduk. PKK'nın kolunu kaldıracak hali kalmadı. Yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katıldı. Onları da kurutacağız. Sözde değil yerli ve milli, tüm dünyanın saygı duyduğu bir liderle bugünlere geldi Türkiye" dedi.