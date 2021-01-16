  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika 500 kadın özel harekatçı daha göreve hazır

500 kadın özel harekatçı daha göreve hazır

25. Dönem Pomem Kadın Özel Harekat mezuniyet töreni, gecesi saldırıya uğrayan kampüsünde yapıldı.

500 kadın özel harekatçı daha göreve hazır

16.1.2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende 500 kadın özel harekatçı yeni görev yerlerine uğurlandı. İçişleri Bakanı Soylu da, "Şehit kokan bu yerde, hainlere göz açtırmayacaksınız" diyerek yeni mezunlara nasihat verdi.

TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ
SOYLU, "Yerli ve millilik söylemi alalade bir söylem değildir. Yeni nesil bir gayret ortaya koyduk. PKK'nın kolunu kaldıracak hali kalmadı. Yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katıldı. Onları da kurutacağız. Sözde değil yerli ve milli, tüm dünyanın saygı duyduğu bir liderle bugünlere geldi Türkiye" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

500 kadın özel harekatçı daha göreve hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.