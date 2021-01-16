Gelecek Partili Özdağ silahlı saldırıya uğradı

Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, cuma namazına gitmek için evinden çıktığı sırada 5 kişinin sopalı ve silahlı saldırısına uğradı. Özdağ, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanmasını bekliyoruz" dedi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine de 8 Aralık'ta S.A. isimli zanlı tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Üstün'ün saldırı anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.