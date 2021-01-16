‘Yüksek faizle mücadele sürecek’

Dolmabahçe Ofisi'nde DEİK üyelerini kabul eden Başkan Erdoğan, 2020 yılının aralık ayına ve ocakaralık dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:



YENİ FIRSAT PENCERELERİ

Ticaret diplomasisinde yeni sıçramaya gereksinim duyuyoruz. Pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük. Sadece iç piyasaya odaklananlar olumsuz etkilenirken, inovasyon ve argeye önem verenler salgını hafif atlattı ve müşteri yelpazesini genişletti. İş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyoruz. Güvenilirlikleriyle Türk firmaları rakiplerine fark atıyor. Salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak ülkemizin yakaladığı ivme yerini bulacak. Dünya salgın sonrasında da Türkiye'nin başarılarını konuşacak. Türkiye pozitif büyüme çizgisi altına inmedi. Bunda ihracatın büyük katkısı var. İhracatta 169,5 milyar dolarla 4 milyar dolar üzerinde bir rakamla kapattık. 2020 sonunda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,6 ile oldukça yüksek düzeyde gerçekleşti. Yeşil pasaport uygulamasından 17.514 iş insanı faydalandı. Destek ödemesinde hedef 4,1 milyar lira. Sanal fuarlar, elektronik ticaret faaliyetleriyle ihracatçıyı destekledik. Yeni firma ve yatırımları teşvik ediyoruz. Yılın son günlerinde İngiltere'yle imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması Gümrük Birliği'nden sonra en önemli anlaşmadır. AB ile çalışmalar devam ediyor. Türkiye olarak sosyal bünye ve ekonomiyi destekleyecek tedbirleri devreye aldık. Son 18 yıldır eğitimden sağlığa vatandaşın hayatına dokunan reformlar yaptık. Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. TL'nin dolara yüzde 12, avroya karşı yüzde 10 değer kazandığını görüyoruz. Kasımdan bu yana borç stoku 150 milyar lira azaldı. Sadece bu netice bile milli gelir tahminimizin yüzde 3'üne denk geliyor. Son 2 ayda 5 yıl vadeli Türkiye CDS'leri 320 baz puana indi. Güçlü politika çerçevemizle düşürmeye devam edeceğiz. Yatırımcıların beklentilerin yüksek düzeyde karşılanacağı ortam için gereken adımları atacağız. Yakında ekonomi ve hukuk alanında reformları paylaşacağız.



YÜKSEK FAİZE KARŞIYIM

Faiz oranını yüzde 63 olduğu dönemden 4,6 ve enflasyonu 6,4'e düşürdüğümüz dönemi yaşadık. Yüksek faize karşı olduğumu söylemek boşuna değil. Faizin altında nasıl ezildiğinizi biliyorum. Bankaların nasıl sömürdüğünü biliyorum. Bankalarımız ne kadar kar etmiş bunu konuşuyor. Ne kadar yatırımcı var, ne kadar istihdam var bunu konuşmuyorlar. Bana yatırım, istihdam, üretim, ihracat lazım. Bu dördü yoksa hiçbir şey yok. Biz yüksek faizlerle övünüyoruz. Ben bunlara karşıyım. Mücadelem devam edecek. Kim ne derse desin. İnanmıyorum. Yüksek faizle bir yere varamayız.



ENFLASYONU AŞAĞI ÇEKECEĞİZ

KUR istikrarı enflasyonla mücadelede oldukça önemli. Domates, patates, leblebi çekirdek bunlarla mücadele ederiz derseniz bir yere varamazsınız. Asıl iş faizi düşürerek enflasyonu aşağı çekmek. Faiz enflasyonla doğru orantılı. Ne kadar aşağı çekerseniz o da aşağı iner. Biz bunu yaşadık. Enflasyonla mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz. Güven ve istikrardan taviz veremeyiz. Alacağımız tedbirlerle bütçede de olumlu adımlar atacağız. Yıl sonu rakamları netleşti. Bütçe harcamaları 1,202 trilyonla hedef altında kaldı. Gelirde 1,29 trilyona ulaştık. Bütçe açığımız 173 milyar lirayı bulmadı. Büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 altına gerilemiş olacak. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10,7'lik bütçe açığı verildiği dönemde sağladığımız başarı takdire şayandır. Bütçe açığını milli gelir oranını yüzde 3,5'u seviyesinde tutmayı yeni hedef olarak belirledik.



VERGİLERİ VERİMLİ KULLANACAĞIZ

HİZMETLERİ arttırırken vergileri ekonomik ve verimli kullanacağız. Kamu harcamaları için tasarruf paketini hayata geçireceğiz. Yatırımlarda üretken alanlara öncelik vereceğiz. Dijitalleşme, İK, enerji gibi yatay alanların yanı sıra sulama ve savunma alanlarında yatırımları hızlandıracağız. Dijital dönüşüme hız vereceğiz. En büyük gider kalemlerimizden olan sağlık alanlarında koruyucu sağlık hizmetleriyle tedavi harcamalarını azaltacağız. Kayıt dışılık ile etkin mücadele devam edecek. Sabırlı ve kararlı adımlarla ülkemizin geleceğini inşa edeceğiz. Bize 18 yıldır güvendiler netice ortada. Bize güvenmeye devam etsinler.



BENDE HİÇBİR YAN ETKİ OLMADI

BAŞKAN Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin 'Korona virüs aşısının herhangi bir yan etkisi oldu mu?' sorusuna cevap verdi. "Şu ana kadar bir yan etki olmadı. Sapasağlamım" açıklamasında bulunan Erdoğan, 28 gün sonra aşının ikinci dozunu olacağını da belirtti.



'SİBER VATANA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'ndaki Milli Saraylar Resim Müzesi'nin de açılışını gerçekleştirdi. Dünyanın dijital çağa geçtiğini ve Türkiye'nin dijital faşizmle karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Erdoğan, "Siber vatana da sahip çıkacağız" dedi.