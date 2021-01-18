Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erdoğan'ın geçen hafta kabine toplantısından sonra yeraltı barajlarından bahsettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızla Diyarbakır'daki Silvan Barajı'nın beton gövde dökümünün bitmesi ve diğer sulama projelerinin açılışını 23'ünde yapacağız. Programa göre 25 yeraltı barajının açılışını da yapmayı planlıyoruz. Yeraltı barajları İzmir, Uşak, Kütahya, Trakya bölgesinde olup Türkiye genelinde de olacak" dedi.
HAZAL ATEŞ
Başkan Erdoğan 25 yeraltı barajı açacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.