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Başkan Erdoğan 25 yeraltı barajı açacak

"Hem etkili hem de tasarruflu su yönetimine ihtiyacımız var" diyen ve 'nın devreye alındığını duyuran Başkan Erdoğan, 40 milyon metreküp su alacak, buharlaşmayı önleyecek 25 yeraltı barajının açılışını yapacak.

Başkan Erdoğan 25 yeraltı barajı açacak

18.1.2021

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erdoğan'ın geçen hafta kabine toplantısından sonra yeraltı barajlarından bahsettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızla Diyarbakır'daki Silvan Barajı'nın beton gövde dökümünün bitmesi ve diğer sulama projelerinin açılışını 23'ünde yapacağız. Programa göre 25 yeraltı barajının açılışını da yapmayı planlıyoruz. Yeraltı barajları İzmir, Uşak, Kütahya, Trakya bölgesinde olup Türkiye genelinde de olacak" dedi.

HAZAL ATEŞ

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