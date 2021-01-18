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Başkan Erdoğan 25 yeraltı barajı açacak

"Hem etkili hem de tasarruflu su yönetimine ihtiyacımız var" diyen ve Kuraklık Eylem Planı'nın devreye alındığını duyuran Başkan Erdoğan, 40 milyon metreküp su alacak, buharlaşmayı önleyecek 25 yeraltı barajının açılışını yapacak.

18.1.2021