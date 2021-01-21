Millete hizmet için çalışmaya devam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin il kongrelerine korona virüs salgını nedeniyle canlı bağlantı ile katılmayı sürdürüyor. Erdoğan, dün AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale İl Kongrelerine katılarak partililere önemli uyarılarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



HİZMET BAYRAK YARIŞIDIR

Bu uzun hizmet ve mücadele döneminde AK Parti'nin her kademesinde yer alan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. AK Parti'de hizmet bayrak yarışı gibidir. Davası Hak olanın yardımcısı Hak'tır. Hak olan davada zafer de muhakkaktır. Kuruluşundan bu yana kendini AK Parti ailesinin bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de, kapımız da, partimizin her kademesi de açıktır, açık olacaktır. Teşkilatlarda görev alacak arkadaşlardan büyük potansiyeli harekete geçirmesini istiyorum. Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışacağız.



FAŞİZME ÖZLEM DUYANLAR VAR

Türkiye bugünlere kolay gelmedi. 1000 yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların emeği ve azmi, kanı vardır. Mücadelesiz geçen tek bir günümüz yoktur. Hala bize bu vatanı yakıştıramayanlar olduğunu biliyoruz. Milletimizi Çanakkale'de silmeye çalışanlara verdiğimiz cevabı hazmedemeyenler olduğunu biliyoruz. Ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Milletten demokrasi kurallarıyla alamadıkları yetkinin, gaspla kendilerine takdimini bekleyenler kusura bakmasınlar, daha çok beklerler. AK Parti'nin Türkiye'yi 18 yılda demokrasi ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatanları da biliyoruz.

CHP'YE TECAVÜZ TEPKİSİ

Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık ve ahlaksızlık ile yüzleşmeyenlere milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak görüyoruz. Bunları kendi karanlıkları ile çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz. Bu hafta sonu Diyarbakır'da 3 barajın ve bir içme suyu tesisin açılışını, İstanbul'da bir fırkateynimizin denize indirme törenini, Elazığ'da deprem konutlarının anahtar teslimini yapacağız. Hep birlikte sonuna kadar milletimize hizmet için çalışmayı sürdüreceğiz. 2023 seçimlerinde milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyonla çıkacağız, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Çünkü biz milletin bağrından çıkmış ve sadece millete borcu olan bir hareketiz. Bu süreçte çok daha fazla fedakarlık bekliyorum.



'ASIL GÜNDEMDEN KOPMAYACAĞIZ'

TUZAKLARI bozarak büyük Türkiye'nin inşasını sürdürdüklerini söyleyen Erdoğan, "Yıllarca iktidarı, perde gerisi senaryolarla kendilerine biçilen rollerle elde etmeye çalışanların millet düşmanlığının nedeni işte budur. Yakın tarihin en köklü yönetim reformunu yaparak, milli irade üstünlüğünü tahkim ederek bu yolu tamamen kapattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan kimseye ülke yönetimi teslim edilemez. Biz milletin karşısına, 18 yıllık hizmet ve eser müktesebatımızla çıkıyoruz. 2023 hedefleriyle çıkıyoruz. Şu dönemde salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üstüne çıkarma hazırlıkları yapıyoruz. Yalan ve iftira üzerine kurulu polemiklerle ülkenin vaktini heba edenlere eyvallahımız olmaz. Yalanlarını ortaya sürerken asıl gündemimizden asla kopmayacağız" dedi.