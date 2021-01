Siz kimin militanısınız!

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlanmasıyla yapıldı. Buradaki konuşmasında gündemi değerlendiren Başkan Erdoğan, korona virüsle mücadele ile CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarına değindi. Konuşmasının başında il başkanlarına seslenen Erdoğan, "Dağıtarak, kırarak değil toparlayarak, birleştirerek işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız. Üye sayımızın kağıt üzerinde 11 milyonu geçmesi kadar bu insanların her birini kutlu davamızın taşıyıcısı haline getirmemiz de önemlidir. 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah zaferle çıkacağız. Günün 24 saati ve haftanın her günü milletimizin içinde olacağız. Ülkemizin bugüne kadarki kazanımlarını koruma yanında bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak boynumuzun borcudur. AK Parti İçişleri Bakanlığı'na verilen bir dilekçeyle kurulmuş sadece isim ve amblemden ibaret bir parti değildir. Milletimiz tarafından kurulan bir partidir. İşine dört elle sarılmayan hiç kimsenin AK Parti'de başarılı olma şansı yoktur. Bir kez daha altını çizerek tekrarlıyorum önce kendi kadrolarımızı, üyelerimizin tamamını ve tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

'3 MAYMUNU OYNUYORLAR'

Yapılan son toplantıda CHP yönetiminin bu tablo karşısında yüzlerinin kızarmamasından duyduğu üzüntüyü söylediğini aktaran Erdoğan, "CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP yönetimi bu meseleyi unutturmaya çalışıyor. Benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri mesele CHP olunca sus pus kesildiler. Gerçekler yüzlerine çarpıldığı halde hala pişkinlikle yalanlarına devam ediyorlar" dedi.





'TAHAMMÜL EDEMİYORLAR'

CHP'lilerin her hafta bir başka memur grubunu tehdit ettiğini aktaran Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'ye destek vermeyen çiftçiyi zaten insan yerine koymuyorlar. Bu zihniyet işi ülkemizin güzide bir sanatçısının programına katılanları linç etmeye kadar vardırdı. Son olarak bu partinin yöneticilerinden biri başçavuşundan uzman çavuşuna kadar diyerek ordumuza dil uzatmaya kalktı. Bu ülkenin tüm kamu görevlilerinin devletin emrinde görev yaptığını gördükçe tahammül edemiyorlar. Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş, bunların hepsi AK Parti militanı olmuş. Bu milletin hakimine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız? Girdiği her seçimde sokaktaki 2 kişiden birinin oyunu alan partiye bu ithamı yapanlar kendilerinin kimlerle hangi işi çevirdiğini milletimizin bilmediğini mi sanıyorlar. Hukuk kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen bunun faturasını CHP'nin üzerine koymaya devam etmektir. Hayatımız boyunca yaptığımız gibi bundan sonra da haktan ve hakikatten yana bakarak yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



'DEVLETİN İMKANLARINI SONUNA KADAR AÇTIK'

2021 yılını pozitif büyüme ile kapatmayı planladıklarını kaydeden Başkan Erdoğan, "Salgın tedbirleri sebebiyle sıkıntıya düşenlere devletin imkanlarını sonuna kadar açtık. 2021'de inşallah çok daha büyük bir atılım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yaşadığımız büyüklü küçüklü badireler ülkemizi her türlü krize dayanıklı hale getirmiştir" dedi.



BÜYÜK KONGRE İÇİN NİSAN'A RANDEVU

BAŞKAN Erdoğan başkanlığında son yapılan MKYK toplantısında kongre süreci de ele alındı. Erdoğan, önümüzdeki bahar aylarının sonunda yapılacak şekilde planlanan büyük kongrenin daha erkene çekilmesi gerektiğini belirtti ve "İl kongreleri hızlandırılsın. Büyük kongreyi biran önce yapalım" dedi. Erdoğan, kongreleri neden hızlandırmak istediğinin gerekçesini ise "Bizi 2023'e götürecek kadroları hızla kurup, hızla çalışmaya başlayacağız" olarak açıkladı. Bu kapsamda 27-28 Mart ile 3-4 Nisan tarihlerinde salon için rezervasyon yaptırldığı öğrenildi. Pandemi ile ilgili olağanüstü bir durum olmazsa büyük kongre bu iki hafta sonundan birinde gerçekleştirilecek.