‘Milletimize mahcup olmadık’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde Hazır Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen 'Polis Arama Kurtarma (PAK) Tanıtım Programı'na katıldı. Burada yaptığı açıklamada milletin karşı karşıya kaldığı hiçbir sorunda iyi hazırlık yapılmadığı için millete mahcup olmadıklarını söyleyen Soylu, "Hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' sözüne düçar olmadık, 'nerede kaldı bu devlet' diye herhangi bir haykırışın muhatabı olmadık" dedi.



HEDEF 51 MİLYONA EĞİTİM

PAK timiyle afete daha hazır hale geldiklerine vurgu yapan Soylu, "2021 yılı için hesapladığımız hedefi 51 milyon kişiye afet eğitimini ulaştırabilmiş olmaktır. Şu anda bir model daha gerçekleştirdik. AFAD'da da var İçişleri Bakanlığı'nın sitesine de konulacak. 2021 afet eğitim yılının bir eğitim sayacını oluşturduk. Şu anda sayacımızda 26 bin 250 kişi var. İnşallah bu yılın sonuna kadar bu sayaçta 51 milyon kişiyi tamamlayacağız" diye konuştu.