Restoranlara yönelik tedbirler esnetilebilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nde kıldığı cuma namazı sonrası gündemdeki birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



YENİ AŞILAR GELİYOR

İkinci parti aşılarımız için Çin'den onay çıktı. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon aşı gelecek. Aşı süreci devam edecek.



RESTORAN KISITLAMALARI

Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu Kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar sıkı tutacağız dense de maalesef sıkı tutulmuyor. Başarılı süreci yeniden başa döndürmek istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız. Gerekirse bir esneme yapılabilir. Seçimlerle ilgili takvim Haziran 2023'tür. Bu tarihten daha erken seçim falan söz konusu değildir. Bu erken seçim yaygaraları demokrasi düşüncesi oturmamış olanların hayalleridir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu da Haziran 2023'tür.



SİNCAR'A YÖNELİK OPERASYON

Ortak operasyon vs. bunlarla ilgili biz her zaman olabilir diyoruz biliyorsunuz. Ama bunun için bir takvim, tarih verecek değiliz. Biliyorsunuz benim hep söylediğim bir şey var: "Bir gece ansızın gelebiliriz."



REFORM PAKETİ HAZIR

Daha önce duyurduğumuz bu reform paketiyle ilgili çalışmaları yaptık. Özellikle insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili eylem planımızı konuştuk. Önümüzdeki haftalarda kamuoyuna açıklayacağız.



BAŞKAN ERDOĞAN BAHADIROĞLU'NUN CENAZESİNE KATILDI

BAŞKAN Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin Eyüpsul-tan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Bir fikir insanıydı. Kalemin-den iltisap sapma olmadı. Yaşadı ve yaşattı. Hakka uğurluyoruz. Ben ailesine, dava arkadaşlarına sabırlar diliyorum" dedi. Erdoğan, Bahadıroğlu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Kaleme aldığı eserleriyle nesillere gerçek tarihimizi öğret-meyi, sevdirmeyi başar-mış değerli tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL'U DÜNYADA MERKEZ HALİNE GETİRİYORUZ

BAŞKAN Erdoğan, İstanbul'da OECD Merkezi'nin açılış töreninde Berlin, Meksika, Tokyo ve Washington'dakilere ilaveten İstanbul'da faaliyete geçecek İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi'nin açılışında, "İstanbul'u, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize de bir adım daha yaklaşıyoruz" dedi. Türkiye'nin, 60'ıncı kuruluş yıldönümü geride bırakılan, dünyanın önde gelen 37 ekonomisinin üye olduğu OECD'nin kurucu üyelerinden olduğunu aktaran Erdoğan, "Küresel ekonomi idaresinin temel sütunlarından biri olan OECD'nin bir merkezinin Türkiye'de tesis edilmesini arzu ediyorduk. OECD'nin İstanbul Merkezi vasıtasıyla teşkilatın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya dahil geniş coğrafyalara yönelik çalışmalarına, inşallah bundan sonra daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız" ifadelerini kullandı.