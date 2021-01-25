CHP’li Şimşek’in hadsiz sözlerine tepki

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in katıldığı canlı yayında 'Vali militan, kaymakam militan' ifadelerini kullanmasına tepki yağıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde devletin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan "militan" söyleminin demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırı olduğunu söyledi. Şimşek'in açıklamalarına valilerden de sert tepki geldi. İçişleri Bakanlığı'nın ardından İzmir, Aydın ve Denizli valileri de Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

KÖŞGER: KINIYORUM

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Zaman-mekan mefhumu tanımadan hakkaniyet, adalet ve vicdanı esas alarak her zaman milletinin ve devletinin hizmetinde olan Valiler ve Kaymakamlara yakışıksız ifadelerle yapılan saldırıyı kınıyorum. Mülki idare Büyük Türkiye İdealinin yılmaz savunucusudur" dedi.

KÖTÜ SÖZ SAHİBİNİNDİR

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da, CHP'li Şimsek hakkında suç duyurunda bulunacağını ifade ederek, "Devletimizin ve milletimizin emrinde ülkemizin farklı bölgelerinde 36. yılı yaşamanın onuru içinde çalışmaya ilk gün heyecanı ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik de, "Kötü söz sahibine aittir. Laf anlayana söylenir. Ne yapmış valiler, kaymakamlar. Bir partinin bayrağını mı sallamışlar. Bizler devleti yönetiyoruz. Üzücü bir durum. Uzatmanın alemi yok. Ömer Çelik Bey cevabını verdi zaten. Halk değerlendirir yaptıklarımızı" dedi.

METİN BURMALI