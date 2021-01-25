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Haberler Politika Hiçbir ülkede buna müsaade edilmez’

Hiçbir ülkede buna müsaade edilmez’

Hiçbir ülkede buna müsaade edilmez’

25.1.2021

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, paylaştığı videoda, HDP İstanbul Esenyurt binasının duvarlarına çizilmiş PKK elebaşının resimleri ve birçok örgüt simgesi yer aldığı görüntülere yer verdi. Soylu, paylaşımında, "AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor. Ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" dedi.

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