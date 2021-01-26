Türk ve Yunan heyetler altıncı kez bir araya geldi

TÜRKİYE ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin altıncısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Heyetlerin binaya gelişinin ardından saat 11.00 civarında başlayan görüşmeler yaklaşık 3 buçuk saat sürdü ve 14.30 itibarıyla sona erdi. Görüşmelerin ardından Türkiye ve Yunanistan heyetleri Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı. Görüşmede Türk tarafından Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal, Yunanistan tarafından ise diplomat Pavlos Apostolidis başkanlık etti. Öte yandan görüşmeleri yorumlayan uzmanlar, Türkiye'nin barış yanlısı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

TÜRKİYE BARIŞTAN YANA

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Türkiye'nin savaş sebebi sayacağını açıkladığı 12 mil konusunun gündeme getirilmesi çözüm için zemin hazırlamıyor, bilakis ortadan kaldırıyor" derken, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ise, "Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma kararının kesinlikle kabul edilmeyeceği Yunan tarafına yeniden hatırlatılmalıdır" dedi. Emekli Büyükelçi ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Zeki Bulunç ise, "Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de küçücük adalarından dolayı bir deniz yetki alanı yoktur. Türkiye'nin ise kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge alanları mevcuttur" diye konuştu.