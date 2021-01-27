“HDP’nin ön kapısından giren Kandil'e çıkar"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi. Bazı gazeteci ve siyasilere yönelik saldırılarda MHP ile bağ kurmanın zorlama bir isnat olduğunu ifade eden Bahçeli, "Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösterilmek ucuz bir provokasyondur" dedi. Devlet Bahçeli, HDP'nin Esenyurt ilçe binasındaki terör örgütüyle ilgili afiş ve posterlere de değindi. Adeta bir hücre evi olan parti binasının PKK'nın şehirdeki sığınağı haline dönüştürüldüğünü aktaran Bahçeli, "HDP, bir siyasi parti dışında ne varsa odur. Nitekim HDP'nin ön kapısından giren arka kapısından Kandil'e çıkmaktadır.

'CHP MİLİTAN ARIYORSA'

ŞİDDETİ ve terörü siyasal bir araç olarak kullanan ve anayasal düzeni yıkmak amacıyla şiddeti ve şiddet kullanmaya dayalı faaliyetleri savunan siyasi partilerin bu çerçevenin dışında tutulması hukuk devletinin vazgeçilmez gereğidir" açıklamasını yaptı. KAHRAMANA militan demenin vatan hainlerine mihmandarlık olduğunu söyleyen Bahçeli, "CHP yönetimi militan arıyorsa, Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütleriyle eylem birlikteliği yapan DHKP-C ve PKK hayranı il başkanlarına bakacaklar. CHP yönetimi militan arıyorsa, şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın katilini morgdan alan milletvekillerine kafa yoracaklar" dedi.