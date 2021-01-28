Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Külliye'de düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında bilim ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, yerli aşı çalışmalarına da değindi. Erdoğan, "DSÖ verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve pazarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline geleceğiz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu yıl TÜBİTAK ödüllerimizde 18 bilim insanımıza, TÜBA Bilim ödüllerinde ise 43 bilim insanımıza ödül veriyoruz. Keşfetmeye devam eden her bilim insanımızın yanında olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Eğitim - öğretim sistemi üzerindeki tüm bariyerleri kaldırdık. Zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkararak lise seviyesindeki okullaşma oranı yüzde 100'e yaklaştırdık.

Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye çıkardık. Eğitim alanında yaptığımız yatırımlar meyvelerini verdikçe önümüzdeki yıllarda daha büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyoruz. Çocuklarımızı bilim insanı olma konusunda geleceğe hazırlıyoruz. Üstün yetenekli genç bilim insanlarının ödüllendirilmesi gelecekteki çığır açıcı çalışmalara kapı açacaktır.

Bir ilmin sadece eyleme dönüşmesi yeterli değildir. Gerekli olan faydalı hale gelmesidir. Faydasız ilimden Allah'a sığınırız.

Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Mevcut inaktif aşılarından daha aktif olma potansiyeline sahip bir aşımızın çalışmaları hızla devam ediyor.

TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık. 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor. Üretim onayı almış firmalarımız yenilikçi yerli aşışlarımızın üretim süreçlerine dahil olacaklar. ABD ve Çin'den sonra en çok aşı çalışması yürüten 3. ülke konumundayız. İnşallah kendi aşısını tasarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz.