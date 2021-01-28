‘Esnafımızı yalnız bırakmayacağız’

AK Parti Grup Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye'nin 18 yıllık AK Parti iktidarında kat ettiği mesafeden bahseden Başkan Erdoğan, "Ülkemizin demokrasi ve ekonomide adeta çağ atladığına yaşayarak şahitlik etmeyenlere, tüm bunları mukayeseli olarak anlatmamız şarttır. Milletimiz her birimizi teker teker takip ediyor ve karnemizi dolduruyor. AK Parti Grubu, Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP ile birlikte meclisin lokomotifidir, dinamosudur. Yakında yeni reform paketlerini meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Milletimizle paylaştığımızda, bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir. Türkiye'yi temel hak ve özgürlüklerden ekonomide güven ikliminin güçlendirilmesine kadar geniş bir alanda geleceğe hazırlayacak bu reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

'GENİŞLETTİK VE UZATTIK'

Tedbirlerden etkilenen kesimlere yönelik destek programlarını, ihtiyaca göre hem genişlettiklerini hem de sürelerini uzattıklarını kaydeden Erdoğan, "Esnafımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık. Bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Esnaf desteği ve kira desteği ödemeleri kapsamında 3 ay süreyle aylık bin lira esnaf desteği, büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemesi yapmaya devam ediyoruz. Salgın tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini geçtiğimiz günlerde tekrar erteledik. Ayrıca Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin bu yılın ilk 6 aylık döneminde ödenmesi gereken taksitlerinin ötelendiğini açıkladık" dedi.

'DESTEK ÖDEMESİ YAPACAĞIZ'

Ardından yeni bir müjde paylaşmak istediğini söyleyen Erdoğan, "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız" açıklamasını yaptı.



"Z KUŞAĞI BAY KEMAL'İN DÖNEMİNİ HİÇ BİLMİYOR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında olduğu dönemi hatırlatan Başkan Erdoğan, "SSK'nın başında bulunduğu zaman hastanelerde hastalarımızın ne hale düştüğünü tabi şimdi Z kuşağı bilmiyor. Hastanelerden rehin alınan ölülerimiz vardı. Kimin dönemi? Bay Kemal'in dönemi. Bunları bu ülkede yaşadık. Ama Z kuşağı bunları bilmiyor. Bunları gençlerimize hatırlatmamız gerekiyor. Karşımızdaki zat sanayiyi bilmez, teknolojiyi bilmez, tarımı bilmez, ticareti bilmez, ihracatı bilmez, finansı bilmez, devletin kurumlarının nasıl işlediğini bilmez, özel sektörün nasıl işlediğini bilmez. Çünkü bunların işi sadece ellerine tutuşturulan kağıtlar ve kulaklarına üflenen suflelerledir. Milletimiz ilk seçimde bunlara bir güzellik yapacak. Bu ülkenin yargısı var. Kendilerine militan diye hakaret eden bu zata, bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı" diye konuştu.



YÜKSEL İSTİŞARE KURULU TOPLANDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemi dün oldukça yoğundu. Partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak ettikten sonra parti genel merkezinden AK Parti 7. Olağan Erzincan ve Erzurum il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada CHP'lilerin 'Militan' ifadelerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün şehir eşkıyalarını, çukur eylemlerinde 'arkadaş' diyerek aklama yarışına girenler, bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca 'militan' iftirası atıyor. Bunun adı siyaset değil, tam olarak beşinci kol faaliyetidir" dedi. Öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık eden Erdoğan, ardından Türkİş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.



'İSLAM DÜŞMANLIĞINA DUR DENİLMELİ'

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, 27 Ocak Uluslararası Holokost'u Anma Günü'nde, dünyada yaşanan bütün soykırımların kurbanlarını anmak ve uluslararası toplumun "barış içinde bir arada yaşama" farkındalığını artırmak amacıyla "weremember. gov.tr" adlı internet sitesini hayata geçirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sitede yer alan video mesajında "Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir" ifadelerini kullandı.