İP’li belediyede fatura oyunu

Nazilli Belediyesi'nin İP'li Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, cinsel saldırı ve sahtecilik gibi çeşitli suçlara karışan danışmanı Kerem Yıldırım'ı tepkiler üzerine 15 gün önce formaliteden işten çıkardı. Kendisine "Seninle dışarıdan çalışalım" dediği ve belediyenin kara kutusu olduğu ileri sürülen Yıldırım'ın yapılmayan iş karşılığında belediyeye kestiği astronomik fatura ise krize neden oldu. Danışmanlık ve anket şirketi bulunan Yıldırım, 5 bin adet toprak analizi yapım işi adı altında belediyeye kestiği toplam 113 bin 280 liralık fatura ile kurulan tezgah ortaya çıktı.



SAHTECİDEN DANIŞMAN

2011 yılında Kuşadası Belediyesi'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan ve belediyeye ait şirketlerde çalışıyormuş gibi gösterilip maaş aldığı için sahtecilikten yargılanan CHP Gençlik Kolları eski Genel Başkan Yardımcısı Kerem Yıldırım'ı Nazilli Belediye Başkanı Özcan danışmanı yapmıştı. Yıldırım'ın Ramazan eğlencelerinin organizatörlüğü adı altında bir tanıdığına 40 bin liralık kıyak yaptığı ileri sürüldü. Yıldırım, Nazilli Belediyesi'ne ait resmi web sitesini 35 bin liraya yaptırırken aynı sitenin bir başka sivil toplum kuruluşu tarafından 2 bin 500 liraya yaptırıldığı ortaya çıkmıştı. Alkollü bir şekilde belediye şantiyesine giderek çavuş ve çalışanlara baskı kurduğu iddia edilen Yıldırım'ın aynı zamanda biri belediye içi diğeri ise bir inşaat firması çalışanıyla gönül ilişkisi kurduğu iddia edildi. Yıldırım, geçen yıl Kuşadası'nda alkollü mekanda, bayılan bir kadına müdahale eden 112 Acil Sağlık Görevlisine 'sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı' iddiasıyla gözaltına alınmış ve konuyla ilgili açılan soruşturma kapmasında hakkında iddianame hazırlanmıştı. Yaşanan bu skandalların ardından Başkan Özcan, Yıldırım'ı görevden aldı. Ancak Yıldırım'ı kendi sırlarını ortaya dökmemesi için yanında tutmak isteyen İP'li Özcan'ın, "Seninle dışardan çalışalım" diyerek Yıldırım'a kendine ait şirketi üzerinden belediyeye fatura kestirtmeye başladı.

ÜMİT ÖZMEN