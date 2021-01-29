3 yenilikçi adayımız faz çalışmalarına başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılarak hak sahiplerine ödüllerini verdi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada yerli aşı çalışmalarına değindi. Bu yıl TÜBİTAK Ödülleri'nde 18 bilim insanına, TÜBA Ödülleri'nde ise 43 bilim insanına takdir ilettiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "2020 yılın ödül almaya hak kazanan insanlarımızı tebrik ediyorum. Bu arkadaşlarımızın başarılarını diğer bilim insanlarını da teşvik edeceğine inanıyorum. Her birinize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye son 18 yıl ortaya koyduğu başarıları ilim ve irfana sahip çıkmasına borçludur" ifadelerini kullandı.

KADİM MEDENİYETİMİZİN GÜCÜ

Başkan Erdogan, "Sizlerin ortaya koyduğu her yeni çalışma, bilim dünyasında Türkiye'nin varlığını kadim medeniyetimizin gücünü ifade ediyor. Her bilim insanımızın yanında olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi. Günümüzde bilim ve teknolojiyi yıkıcı güç olarak gören ve bunu sömürü aracı olarak kullanan ülkelerin olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu medeniyetin evlatları bilimi insanlık yaratına üretir, teknolojiyi insanlık yararına geliştirir. Bizim medeniyetimize yakışan da dünyanın Türk bilim insanlarından beklediği de bu duruştur. Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapma hedefimiz de budur. Dünyanın koronavirüs salgınıyla buluştuğu bu dönemde bilim insanlarımızın sağlık alanında elde ettiği gelişmeleri de takip ediyoruz. 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar. Araştırmacılarımızın çalışma ve tecrübelerini paylaşarak dünyaya örnek olarak kullanmasıdır. 3 yenilikçi aşımız faz aşamalarına başlamak üzeredir. Yenilikçi aşı adayların yerli ve milli üretimi konusunda özel sektörü seferber ettik. DSÖ verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı çalışması yürüten 3. ülke konumundayız" açıklamasını yaptı.



'EĞİTİM - ÖĞRETİMDEKİ BARİYERLERİ KALDIRDIK'

EĞİTİMİ ve bilimsel çalışmayı desteklemeyi önceliklerin başına yerleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Daha önceki dönemlerde kısır ideolojik bakış açılarıyla eğitim-öğretim üzerine kurulan bariyerleri kaldırdık. Zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkararak lise seviyesinde okullaşma oranını yüzde 100'e yaklaştırdık. En büyük atılımlardan birisini de yükseköğretimde gerçekleştirdik, üniversite sayımızı 207'ye çıkardık. Şimdi okul öncesi eğitime odaklandık. Biz geldiğimizde yüzde 10 olan okul öncesi öğretimi yüzde 75'lere yükselttik. Okullaşma oranını yüksek öğretim seviyesinde yüzde 15'ten yüzde 44'e çıkardık. Bilim insanlarımızı rol model olarak gösteriyoruz. Bilim olimpiyatları ile çocuklarımızı bilim insanı olma ve girişimcilik konularında geleceğe hazırlıyoruz. TEKNOFEST ile gençlerimizi icat peşinde koşmaya teşvik ediyoruz. TÜBİTAK Sanayi Doktora programı ile 1162 doktora öğrencisini yetiştirdik" dedi.





'EN AZ 100 ARAŞTIRMACIYI ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyadaki tüm bilim insanları için de bir cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını aktardı. Erdoğan, "İnşallah bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı daha ülkemize kazandıracağız" diye konuştu.