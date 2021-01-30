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Haberler Politika Çadırdan kurtulup sıcak yuvaya kavuştular

Çadırdan kurtulup sıcak yuvaya kavuştular

Çadırdan kurtulup sıcak yuvaya kavuştular

30.1.2021

SURİYE'DE kış aylarıyla birlikte şartları oldukça ağırlaşan savaş mağdurlarına iç savaşın başladığı günden itibaren Türkiye yardım elini uzattı. AFAD, Türk Kızılayı ve diğer sivil toplum örgütleri çadır, soba, yatak, gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaç malzemelerini savaş mağduru sivillere düzenli olarak ulaştırdı. Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AFAD öncülüğünde 12 STK, 2020 mart ayında 'Bir aradayız İdlib'in yanındayız' projesini başlattı. Proje kapsamında 52 bin briket ev yaptırılacak. Şu ana kadar 27 bin 665 ev yapıldı, 25 bin 107 ev yapılmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bağışladığı 107 kerpiç evin de bulunduğu bölgede yapımı tamamlanan briket evlere yerleştirilen sivillerin buruk sevinci yüzlerinden okundu. Suriyeliler, "En zor durumdayken bize uzanan yardım eli sayesinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Başkan Erdoğan'a minnet borcumuz var. Teşekkür ediyoruz" dediler.

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