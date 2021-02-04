BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ne rektör atamasını bahane ederek eylem düzenleyen ve polise saldıran provokatörler Prof.

Dr. Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulundu.

Teknofest'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rektör Bulu, istifa çağrılarına, "Boğaziçi'ni paydaşları, öğrencileri ve hocaları ile çok daha iyi yerlere taşıyacağız. İlk 100 üniversite arasına sokma hedefim var.

İstifa etmeyi düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.Hocaların ve öğrencilerin demokratik tepkilerine saygı duyduğunu fakat demokraside uzlaşmak gerektiğini kaydeden Bulu, "1-0 mantığı ile gelen durumda ablukanın yıkılması gerekir.

Güvenlik güçlerimiz de bunu yapmıştır.

Üniversitemizde polis yok güvenlik görevlileri var. Öğrenciler rektörlüğü ablukaya aldığında sokağa çıkma yasağı nedeniyle polisimiz müdahalede bulunmuştur.

Personellerin güvenli şekilde evlerine gitmesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.