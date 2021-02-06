‘Evlatlarınıza sahip çıkın’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adıyaman, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırşehir, Mersin ve Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar üzerinden değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

KADINI YOK SAYAN VAROLAMAZ

Kadınlara sadece vitrin süsü olarak bakan bir siyasi hareketin milleti temsil etmesi mümkün değil. Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen bir siyaset başarıyla ulaşamaz. Kadınların siyasi hayata katılımında AK Parti imzası var. TBMM'de AK Parti grubunda 54 kadın vekilimiz, kabinede 2 kadın bakanımız var. Bugün AK Parti Kadın Kolları 5 milyon 300 bini aşan sayısıyla diğer siyasi partilerin üye sayısının toplamına yakın bir güce sahip. Kadınlarımızın desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek AK Parti'nin yükselişinin önüne hiçbir şey geçemez. Kadınların sırtını döndüğü hiçbir yapının iflah olma şansı kalmaz. Hayatın yarısında erkek, yarısında kadın vardır.

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

Dün 2020'nin nüfus verileri açıklandı. Ülkemiz nüfusu 84 milyona merdiven dayamakla beraber yaş ortalamamız yükseliyor. Hep söylüyorum en az 3 çocuk. Hükümet olarak kadınlara, çocuklara, engellilere yönelik hizmetleri milletin her bir ferdimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Son dönemde zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına şahit oluyoruz. Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle bir oyuna giriyor. Kendi ülkelerinde en küçük taşkınlık gösterenlerin başını ezenlerin, ülkemizde sokakları terörize edenleri masum göstermeye çalışmasını da önemsemiyoruz. Elbette teröre bulaşmış olan örgütlerin oyuncağı haline gelen, şiddeti hak arama vasıtası olarak gösteren hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, yakalarından tutup yargının karşısına çıkartacağız.

SİZİN ORADA NE İŞİNİZ VAR?

Teröre bulaşmamış her evladımızı sahiplenmek görevimizdir. Ana muhalefetin il başkanı kadın var. Sizin orada ne işiniz var? Gidin siyaset yapın. Kadıköy'de gösteri yapmaya kalktılar. İYİ Parti de işin içine karıştı. 206 üniversitede bir şey yok. Bunları neden konuşmuyorsunuz. Ortalığı mı karıştırmak istiyorsunuz? İlim yuvalarımızı tahrik etmeye, terörize etmeye kimsenin hakkı yok, buna müsaade etmeyiz.

BU SİNSİ OYUNU BOZACAĞIZ

Çocuklarımızın ailelerine çağrıda bulunuyorum. Evlatlarınıza lütfen sahip çıkın. Meydanı onların heyecanlarını kendi çıkarları için kullanan profesyonel provokatörlere bırakmayın. Bu sinsi oyunu bozmak için öncelikle üzerine eğilmemiz gereken yer ailedir. İnşallah bu sinsi oyunu hep birlikte bozacağız.



'YÜREKLERİ YETSE CUMHURBAŞKANI İSTİFA ETSİN DİYECEKLER'

Başkan Erdoğan, Cuma namazı çıkışında da, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Yeni anayasa konusunda fikir alışverişinde bulunduk" dedi. Erdoğan, Boğaziçi provokasyonu ile ilgili ise, "Bunun öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok. YÖK'ün yetki alanı var ve bu ülkenin cumhurbaşkanının yetkileri var. Bundan önce iki tane rektörün atamasını da yine ben yapmıştım. YÖK teklifini yaptı, Melih Bey ile birlikte 9 tane aday önüme geldi. Ve bu 9 adaydan biri olan Melih Bey'i yine aynı şekilde ben atadım. Şimdi bazı TV kanalları çıkmışlar, 'istifa etmeli' diyorlar. Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler. Osman Kavala denilen, Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu provokatörlerin içerisinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.



BİZ ANALARIMIZA BAKALIM

15 Temmuz gecesi darbecilere dünyayı dar eden kadınların hakları teslim edilmezse bu zaferin eksik kalacağını söyleyen Erdoğan, "Büyük başarılar milletle yürünen yolların sonunda gerçekleşir. Bu partide kimse cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz. Kimse sahip olduğu kültürel çeşitlilik nedeniyle ayrımcılığa maruz kalamaz. İki kırmızı çizgimiz vardır. Birincisi rabia, ikincisi aile. Bu yüzden her fırsatta ailenin önemine işaret ediyoruz. Batı, aile kurumunu yıktığı için temelden sarsılıyor. Ailenin değersiz hale getirilmesini alkol ve uyuşturucu bağımlılığına kadar pek çok sorun takip ediyor. Lezbiyenlerin söylediklerine takılmayın. Biz analarımıza bakalım" dedi.





AMERİKA DEMOKRASİ ADINA UTANÇ DUYMALI'

ERDOĞAN, provokatif eylemlere yapılan dış destekle ilgili de, "Amerika ve AB ne diyor? 'Biz Boğaziçi'nde olanları kınıyoruz' Amerika'ya ben şunu söylerim, şurada seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti, ırkçılıkta tavan yaptınız. Zenci vatandaşlarınızı, polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler? Nasıl izah edeceksiniz? Macron sesleniyor AB'den... Ya Macron sen önce sarı yelekliler meselesini hallet. Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımı kararlılıkla atıyor" diye konuştu.