“7 Şubat kumpasının hedefi Erdoğan’dı”

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk siyaset tarihine '7 Şubat MİT Krizi' olarak giren FETÖ kumpasının 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. "Bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Altun, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da her türlü hain girişim bertaraf edecektir" ifadelerini kullandı. FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan ilk operasyonu olan kumpasta MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlileri ifadeye çağrılmıştı.