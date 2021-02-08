Muharrem İnce bugün CHP’den istifa edebilir

CHP'DE 'Memleket Hareketi' adı altında muhalefet yapılanması başlatan Muharrem İnce'nin bugün bir basın toplantısı düzenleyerek partiden istifasını açıklaması bekleniyor.

Saat 13.30'da Ankara'da ofisinin önünde açık havada basın toplantısı düzenleyecek olan Muharrem İnce'ye yakın kaynaklar, bu toplantıda "istifa" kararının açıklanmasının planlandığını aktardı.

Yeni parti kuruluşu ise daha sonra gerçekleşecek.

CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce, bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı. Üç milletvekilinin istifasının CHP yönetimi tarafından operasyon olarak nitelendirilmesine de tepki gösteren İnce ve birlikte hareket ettiği muhalif kanat, partileşme sürecini de netleştirdi.