Ve beklenen oldu! Muharrem İnce, CHP’den istifa etti

Yeni parti kurma hazırlığındaki Muharrem İnce, Ankara'da ofisinin önünde düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Muharrem İnce, "Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, milleti kucaklayamaz. Özgüveni olmayan, iddiası olmayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP, Atatürk'ün kurduğu ideolojiden uzaklaşmıştır" dedi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Muhalefet, parti içindeki demokrasiyi yok ederek millete demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz. CHP'de Atatürk diyemeyen CHP'li yöneticilerin olması içimizi kan ağlatmaktadır.

YOLUMU AYIRIYORUM

Bugün yol ayrımında olduğumu biliyorum. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Ortada ilke ve değer yoktur. Liyakat yoktur. Atatürk'ün partisi kalmamıştır. Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye malesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da diyenlerden ayrılıyorum.

CHP ARTIK BİR TABELADAN İBARET

CHP artık bir tabeladan ibaret. Hedefimiz 50+1. Tek adam partisi değil, ortak aklında partisi olacağız. Partimizin ismi, logosu her şeyi hazır. Her şeyimiz tamam. Bize yakışır bir şekilde açıklayacağız. Bugün CHP'den istifa edeceğim. Gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim"

CHP'DEN BAŞKA İSTİFALAR OLACAK MI?

Başka istifa konuları hakkında sorulara yanıt veren Muharrem İnce, "Bunu zamana bırakalım" dedi.

3 MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETMİŞTİ

Daha önce CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel CHP'den istifa etmişti.

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Hem 'PKK terör örgütüdür.' demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz." sözleri dikkat çekmişti.

"BEN DE İSTİFA EDECEĞİM"

Öte yandan Muharrem İnce, bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı. İnce, yaptığı açıklamada, "Biz tüzüğümüzü hazırladık, üyelerle genel başkan seçiminden tutun yakında hepsini açıklayacağım. Programımız üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzde ki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Bende çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.