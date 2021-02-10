CHP’nin Atatürkçü-Ulusalcı kolonu kırıldı

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Ne demiştik daha önce, CHP TİTANİK GİBİ BUZDAĞINA

ÇARPACAK. ARTIK TİTANİK

CHP SULARA GÖMÜLÜYOR...

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden istifa etti.

Bu sadece İnce'nin istifası ötesinde, CHP'nin Atatürkçü-Ulusalcı kolonunun da kırılmasıdır. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu tarafından savrulduğu noktada tökezlemesidir.

Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, CHP yönetimine çok sert eleştiriler yöneltirken, "Ortada değer yoktur, emeğe saygı yoktur.

Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada bir tabela vardır sadece" ifadesini kullandı.

CHP'nin içerisinde yaşanan tartışmalar sonucu geçen eylül ayında Memleket Hareketi'ni kuran eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Parti içindeki demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vadedersen kimse sana inanmaz.

Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, bütün toplumu kucaklayamaz" dedi.

İnce, devamında "Kafamda siyah saç kalmamış durumdayım. Bu 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala cumhuriyetçiyim. Bir yandan partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, diğer taraftan CHP ile mücadele etmiş insanlarla kol kola girmişlerdir.

Ortada değer yoktur, emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada bir tabela vardır sadece" diye konuştu.

İnce'nin sözleri yenir yutulur gibi değildi:

"ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum, 'Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum.

Bu yönetimle yollarımı ayırıyorum.

50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum.

FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum.

Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu arkadaşlardan ayrılıyorum."



BİRER BİRER KIRILIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP'nın kolonları BIRER BIRER kırılıyor.

'CHP yüzünden sol parti kurulamıyor.

CHP müze olsun. Bizler de rahatça yola çıkalım' dedikten sonra yola çıkan, sonradan çark ederek CHP yönetimini ele geçirme başarısı gösteren 10 Aralıkçılar yüzünden CHP kolonları sarsılıyor.

CHP'den Ulusalcılar tek tek kaçıyor.

Her hafta bir skandal yaşanan CHP'de huzur kalmadı. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye olan düşkünlüğünden dolayı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partinin kolonlarının kırılmasında aktif rol oynuyor.

10 Aralıkçı Kaftancıoğlu'nun 'Ben Atatürk demem' diyerek Atatürk'ün kurduğu partinin savrulmasında ön saflarda görünüyor. Bir zamanların 'güçlü' adamı, kenara itilmiş Gürsel Tekin de isyanda. Televizyon programlarında derdini anlatıyor.





CHP'NIN BAGAJI AĞIR

CHP'nin bagajı dolu, İttihat-Terakki'nin devamı olarak darbecilik geleneğinden gelen ve bu anlayışın temsili olarak siyasette yer alan bir siyasi parti konumunu sürdürüyor.

CHP, 1946 yılı seçimlerinde "Açık oy gizli tasnif" esasına dayalı bu seçim, sandıkların çalınıp oyların yakılıp yok edilmesi ve demokratlara destek veren seçmene baskı ve gözdağı verilmesiyle ancak kazanılabilmiştir.

1950 yılında Aziz Millet, CHP'nin tek parti diktatörlüğüne son verdi.

CHP ne yaptı? "Askeri ve bürokratik vesayetlere dayanarak, 27 Mayıs ihtilalinin arka bahçesinde sahne aldılar.

Darbeler tarihinin arka bahçesinden CHP hiç eksik olmuyor.

Atatürkçüleri ve ulusalcıları pasifize ettiler. HDP'ye kol kanat germek öncelikleri oldu.

FETÖ'cülere sahip çıkmalar, milli ve yarlı duruşlara karşı çıkışlar, Türkiye'yi yabancı ülkelere şikâyet etmeler, hasmane karar alan Avrupa İnsan hakları Mahkemesi karşısında selam duruşlar, batı suflelerinin arkasına takılmalar...

'Değiştiler mi acaba?' diye düşünürken bir bakıyorsunuz, tek parti diktatörlüğünün genlerini konuşturuyorlar.

Krizlere odun atmaktan, gayrı milli duruşlara selam çakmaktan kurtulamıyorlar.



MİLLETİMİZ ONLARI 70 YILDIR TEK BAŞINA İKTİDARA GETİRMEDİ

AZİZ milletimiz CHP'yi gayet iyi tanıyor. 1950'den bu yana 70 yıldır CHP'yi tek başına iktidara getirmedi. Halkın aklına ve vicdanına yaklaşamıyorlar. Sonuçta, sandıktan çıkamıyorlar. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosunun içine baktıkça, milli davalara karşı duruşlarını gördükçe, ABD'nin, Avrupa'nın gözünün içine bakışlarını izledikçe, gerçekten Türkiye'nin YERLİ VE MİLLİ MUHALEFET

PARTİSİ'ne ihtiyacı olduğu net ve açık görülüyor.