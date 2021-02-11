CHP’li Uygur, memuruna ölüm iznini bile çok gördü

Uygur, bu kez 65 yaşındaki ağabeyi İrfan G'yi kaybettiği için kendisinden izin isteyen kadın zabıta memuru İ.G'ye cenaze izni vermedi. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEMBİR- SEN) İzmir Şube Başkanı Hanefi Ertuğrul Çolak, "Sendika üyesi arkadaşımız ağabeyi yoğun bakımda olduğu için raporluydu. Ağabeyi vefat edince yasal olarak 7 günlük ölüm iznini kullanmak istedi ancak Başkan Uygur izin vermedi. Bunun üzerine o zaman 30 günlük yıllık izninin verilmesini istedik ancak buna da olur vermedi" dedi. Uygur'un yerel seçim döneminde kendisine destek vermeyenlere mobbing uyguladığını öne süren Çolak, kadın hakları ve kadınlara yönelik çalışma yürüten tüm STK'lardan duruma tepki göstermesini beklediklerini sözlerine ekledi.

METİN BURMALI