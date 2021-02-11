Genel başkanla ideolojik olarak çok ters düştüm

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin kuması olduğunu iddia ettikten sonra partisinden ihraç edilen ve sonrasında kurucu merkez yönetim kurulu üyesi olduğu Yenilik Partisi'nden de istifa eden İzmirli siyasetçi Düriye Taş, partisinden neden istifa ettiğinin gerekçelerini açıkladı. Taş, "Partiyle ve genel başkan ile ideolojik olarak çok ters olduğumu fark ettim" dedi. Taş, yöneticisi olduğu partinin genel sekreteri ile sosyal medya paylaşımları nedeni ile ters düştüğünü, İzmir depremi sonrası partisinin genel başkanı Öztürk Yılmaz'ın ya da temsilcisinin kente gelip 'Geçmiş olsun' ziyaretinde dahi bulunmadığını, bazı televizyon programlarına çıkan genel başkan Öztürk Yılmaz'ın partiye yarar değil, zarar verdiğini söyledi.

METİN BURMALI