Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi fakülte ek bina açılışı töreninde önemli açıklamalarda bulundu.



Milli Uzay Programı'nı eleştirenlere sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Uzay programımızdan rahatsız olanlar var. Dünyada kendi ülkesinin felaketinden haz duyacak başka bir kesim daha var mıdır bilmiyorum. Yarın öbür gün uzaya kendi insanımızı gönderdiğimizde 'Dünyaya mı sığmadınız?' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim. Bunların en büyük marifetleri, yatırım yapmama, temel atmama, borç bulma törenleri olmuştur." dedi.

Erdoğan "Kendi ülkesinin felaketinden haz duyan bir muhalefet dünyadaki tek örneği bizde" dedi ve ekledi: "Borçlanma, hizmetleri durdurma etkinlikleri yapanlara karşı bizler hep hizmet ve eser siyasetine devam ettik"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından canlı yayın ve öne çıkanlar;

Birileri üniversite sayılarıyla ilgili açıklamalarımızla akıllarınca alay ediyordu. Kulakları olup duymayanlar, gözü olup görmeyenlerin artık gördüğünü temenni ediyorum. Memleketimde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugünü iple zor çektik.

Cuma namazını da açılışını yaptığımız Ahmet Erdoğan Camii'nde kıldık. Yaptıranlardan Allah razı olsun.

BÖLGEDE YOĞUN PROGRAM

Bölgede Ovit'ten Yusufeli'ne tüm çalışma, proje ve yatırımları yakından takip ediyoruz. Trabzon'da il kongresine iştirak edecek sonra Ankara'ya geçeceğiz.

Rize'ye kadar gelmişken adımızı taşıyan üniversitemizi ziyaret etmemek olmazdı. Bugün hizmete alacağımız mühendislik fakültemizle ek binalarının şehrimize, üniversitemize ve tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Denizin üzerinde inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nda da yarın inceleme yapacağız.

Bugün artık 25 Fakülte, 18 bini bulan öğrenci sayısıyla Recep TayyipE rdoğan Üniversitesi önemli bir konuma geldi.

ÜLKESİNİN FELAKETİNDEN HAZ DUYAN BİR KESİM VAR

Her şeye muhalefet eden kesim artık her geçen gün farklı bir şeyle karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin ilan ettiği her hedefi, sağladığı her başarıyı kahırla karşılayanlara ne demeli bilmiyoruz. Yol yaparız "uçak mı inecek?" derler. Büyük havalimanları yaparsınız "Buraya uzay mekiği mi inecek?" derler. uzay programı yaparsınız "yapacak başka iş mi yok?" derler.

Biz ömrümüzü eserle, hizmetle geçirdik. Bunlar ise borç bulma, yatırım yapmama, durdurma programları yaptılar.

BÖLGESEL VE KÜRESEL LİDER DE OLACAĞIZ

Dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz, uzaya da gideceğiz. Bölgesel ve küresel lider de olacağız. Buna inanıyoruz.

Bütçeden üniversitelerimize ayırdığımız payı hep arttırdık.

Ülkemizde tarihimizin en büyük alt yapı hamlesini gerçekleştirdik. Reformlarla her alanda yepeni bir Türkiye inşa ettik.