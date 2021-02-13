CHP’liler bir telefonla çark etti

İzmir'in Gaziemir Belediyesi, Buca'da kendisine ait olan ve şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından fidanlık olarak kullanılan 28 bin metrekarelik araziyi takas yöntemiyle Büyükşehir'e vermek için harekete geçti. AK Parti, çok değerli bir noktada bulunan arsanın Büyükşehir'e ait Gaziemir'de üzerinde market bulunan 3 bin 500 metrekarelik bir arsanın 3'te 2 hissesi ve birer kültür ve gençlik merkezi inşaatı yapılması karşılığında takas edilmesi kararına karşı çıktı. Karar, Gaziemir Belediye Meclisi'nden geçerken Büyükşehir Belediyesi'nde de komisyonlara geldi.

YEŞİL ALAN OLMASINI İSTEDİLER

AK Partililer Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Buca'da şu an belediye hizmet alanı olarak gözüken Büyükşehir kullanımındaki fidanlığın bölge halkının nefes alabileceği şekilde yeşil alan olarak değerlendirilmesini istedi. AK Partililer, ileride imar planı değiştirilip çok değerli bir bölgede bulunan bu arsaya konut veya ticaret merkezi yapma gibi bir girişim olduğunda ise protokole bunun için Gaziemir Belediyesi'nin onayının alınması ve gerektiğinde de arsanın iade edilmesini şart koşan bir madde konulmasını istedi. AK Parti'nin bu önerisine önce sıcak yaklaşan CHP'li komisyon üyeleri, iddiaya göre yukarıdan gelen bir telefonun ardından bunu kabul etmedi.

Gaziemir Belediyesi, fidanlık olarak kullanılan 28 bin metrekarelik araziyi takas yöntemiyle Büyükşehir'e vermek için harekete geçti.



"BU DURUMDAN HUYLANDIK"

Büyükşehir Plan Bütçe Komisyonu üyesi olan AK Partili Meclis Üyesi Fatih Taştan, "Bugün belki bura-sıyla ilgili böyle bir düşünce olmayabilir, gerçekten söyledikleri gibi burayı rekreasyon alanı da yapabilirler ama 5-10 sene sonra ne olacağını kimse bilemez? Her şey olabilir. Biz kendileri-ne, 'Madem niyetimiz bu değil diyorsunuz o zaman protokole böyle bir madde eklememizin ne mahsuru var' dedik. CHP'li üyeler bu önerimize ilk başta sıcak yaklaştılar, 'olabilir' dediler ancak bir anda yukarıdan bir telefon geldi ve sonrasında 'Böyle bir madde eklenmeyecek' dediler. Bu durum bizi huylandırdı. Samimi değiller. Demek ki, bu işin içinde başka bir iş olması gündem-de. Ama bu sene olmaz 3 sene sonra, 5 sene sonra olabilir?" diye konuştu.





"GAZİEMİR'İN HAKKI"

Bu fidanlığın çevresinde 10-12 katlı yapılar olduğunu ifade eden Gaziemir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ise, 28 bin metrekare olan bu arsaya da imar planı değişikliğiyle 450-500 dairelik bir proje yapılabileceğine dikkat çekti. Atmaca, "Neticede imar planları değiştirilebilir. Hatta buraya ileride gökdelen bile yapabilir. Konut yapılsa ve kat karşılığı müteahhite verilse 250 daire belediyeye kalır. Bu da 1 milyon liradan 250 milyon lira eder. Oysa Gaziemir Belediyesi'nin bu yılki bütçesi bu fidanlığın satışı da dahil toplam 196 milyon lira. Burada bir rant oluşacaksa bu Gaziemir'in çocuklarının hakkıdır. Burası Gaziemir halkının geleceği" dedi.



"ŞİRKETE AKTARAMAYINCA BU FORMÜL İLE GELDİ"

GAZİEMİR Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın Buca'daki söz konusu araziyi önce belediye şirketine ayni sermaye olarak aktarmak istediğini anlatan AK Partili Uğur İnan Atmaca, "Ancak fidanlığın üzerinde şerh veya tedbirler olduğu için burayı aktaramadı. Yapsaydı şirket üzerinden burayı istediği birine rahatça verecekti. Olmayınca şimdi böyle bir formül ile geldi. Hem bu arada Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziemir'de yapacağı iki merkezden birinde şu an Gaziemir Belediyesi'ne ait olan hissenin üzerinde Vergi Dairesi'nin haciz kararı var. Buraya bu merkez nasıl yapacak? Hisse devri ve iki merkezin yapımının Büyükşehir'e maliyetinin toplam 40 milyon lirayı bulacağı söyleniyor. Ancak ortada daha proje bile yok. Ya çok daha ucuz bir maliyetle yapılırsa o zaman ne olacak? Gaziemir'in hakkı yenmiş olacak" dedi.

Erhan GÜLENÇ