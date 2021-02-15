Duran Kalkan’dan Boğaziçi talimatı

TERÖR örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin hükümetin devrilmesi için yapıldığını belirterek, "Daha fazla destek verilmeli" çağrısında bulundu. Duran Kalkan, "Olay bir üniversitedeki gençlik hareketi olmayı aştı, bir kayyum meselesini aştı" ifadesini kullanarak, eylemlerin hükümetin devrilmesi için yapıldığını açıkladı. Kalkan'ın PKK'ya müzahir yayın organına yaptığı açıklamaların ardından terör yandaşlarının, Boğaziçi eylemlerine destek vererek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması, terörist başı Abdullah Öcalan'ın ceza infaz koşullarının sonlandırılması, bölücü örgütle temasa geçilmesi gibi talepleri dillendirmeye başladıkları görüldü.



TERÖR EYLEMİNE DÖNÜŞMÜŞTÜ

EYLEMLERDE gözaltına alınanlar arasındaki 179 kişiden 42'sinin MLKP, 35'inin PKK/KCK, 25'inin THKP/C-DEV-YOL, 19'unun DKP/BÖG, 18'inin DHKP/C, 15'inin TKP/ML, 9'unun TKEP/L, 6'sının THKP-C, 4'ünün TKİP, 2'sinin DSİH, birinin FETÖ/PDY ve 3'ünün diğer terör örgütlerinden adli sicil kaydının bulunduğu belirlendi.