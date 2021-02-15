Korona belasıyla birçok yol arkadaşımız bizden ayrıldı

Törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüs belasıyla birçok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı, ayrılıyor. Büyük bir mücadele bu süreç içerisinde veriliyor" dedi.

"BUNDAN KAÇIŞIMIZ YOK"

Kadir Topbaş'la yol arkadaşlığının Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip Okulu'nda başladığını aktaran Erdoğan, "İmam Hatip okuluna girdiğimizde Kadir abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. Biliyorsunuz İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkanlığı, ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bu süreç içerisinde devam eden yol arkadaşlığımız böyle geldi. Az önce hocamız Mülk suresini okudular. Bunun dışında da tabii ki hepimizin mukadder akıbeti olan 'Rabbimden geldim tekrar rabbimize döneceğiz' bundan kaçış yok" diye konuştu.