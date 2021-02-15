PKK’dan kaçıp teslim oldu 5 yıl sonra ailesine kavuştu

BURSA'DAN 19 yaşında evden kaçarak PKK terör örgütüne katılan genç kız, polis ekipleri tarafından ailesiyle de görüşülerek 5 yıl süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olması için ikna edildi. Örgütten kaçarak kurtulmayı başaran genç kız, özel olarak kurulan ekip tarafından Irak'tan alınıp Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan genç kız gözyaşlarına hakim olamadı.