ABD’ye şartlı müttefik tepkisi

Suriye'de YPG'ye 4 bin TIR dolusu silah ve mühimmat veren, Türkiye'nin bütün ikazlarına rağmen destekten vazgeçmeyen ABD, 13 Türk vatandaşını infaz eden PKK'yı doğrudan kınamak yerine "Eğer ve ama"lı ifadelerle yarım ağız mesaj yayımladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise terör örgütü PKK'nın hain eylemini geçiştirmeye çalışan ülkelere, "Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi anlayışı devam ediyor. Ya sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyor-lar" sözleriyle tepki gösterdi.

TEYİT BEKLİYORLAR!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD, Irak'ın Kürt bölgesinde Türk vatandaşlarının ölü-münü acıyla karşıladı. Eğer bu saldırıdan PKK'nın sorumlu olduğunu teyit edebilirsek olayı olabilecek en sert şekilde kınayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BETÜL USTA