‘Hepiniz bu alçakça infazdan sorumlusunuz’

AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi, Aksaray- Eskişehir-Konya İl Kongrelerine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK/ YPG'nin mağarada 13 sivili şehit etmesine çok sert sözlerle tepki gösterdi. HDP ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püsküren Erdoğan, ABD'nin PKK/ YPG'ye verdiği destekle ilgili de samimiyet çağrısı yaptı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BUNUN HESABINI YAPTIK

Bugün sizlerle ülkemizin son 40 yılına damga vuran terör meselesiyle ilgili geçmişten bugüne gelen ve geleceğe de uzanan bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen 13 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık. En son operasyonların yapıldığı gece artık kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Gerek Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım gerek MİT hep birlikte çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta 42 terörist geberdi.

BAL GİBİ DE YANINDASINIZ

Bu süre esnasında bunlar esirleri mağarada iyice köşeye sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki, şimdi Meclis'te bununla ilgili soruşturma önergesi vererek gündeme getirecekler. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım, Genelkurmay Başkanım detaylarını anlatacaklar. Batı bundan anlar mı? İster anlasın, ister anlamasın. ABD'nin açıklaması evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız. Kuzey Irak'a binlerce TIR tank, mühimmat getirdiler. Biz sizinle NATO'da berabersek, bu birlikteliği sürdürecek, samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.

MİLLET BEDELİNİ ÖDETİR

51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirildi. Ordumuzun, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her harekatı kendi imkanları ile yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla gurur duyuyoruz. Gelişen donanımı ile Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne bir piyon güç vardır. Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor. Terör örgütüne destek veren herkesin eline masum kanı bulaşmıştır. Parlamentodaki uzantıları ellerinde çakı bile yok diyor. Bomba var, her türlü silah var ama çakı yok. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Bay Kemal sen de bu gerçekleri iyi öğreneceksin. Bunun bedelini millet size ödetecek.

HEPİNİZ SORUMLUSUNUZ

Bu sözüm, demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ile siyasi uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Bu sözüm terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Hepiniz alçakça infazdan sorumlusunuz. Bu aynı terör örgütünün ilk katliamı da değildir.



'SAYIN BİDEN BUNLARI İYİ TANI'

ABD'NİN yeni yönetimine de çağrıda bulunan Erdoğan, "Sayın Biden, lütfen sen de bunları iyi tanı. Bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi tanı. Bunlar 1990'da Şırnak'ta 12'si çocuk 27 sivili, 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992'de Bitlis Tatvan'da 13 sivili, 1992'de yine Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar Yasin Börü'nün, Eren Bülbül'ün, öğretmen Aybüke Yalçın'ın katilleridir" diye konuştu.



GELİN BU KİRALIK KATİL ORDUSUNDAN KURTULUN

KONUŞMASINDA terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadelemiz sürecek. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu paramparça ettik. Teröristler için artık hiçbir yer güvenli değil. Güvendikleri dağlara kar yağdı. Bir gece ansızın teröristlerin tepesine binebilecek kararlılığa ve güce sahibiz. Yakında terör örgütünün tutunacak tek bir dalı kalmayacak. Terör örgütünü bitirme noktasında Irak Bölgesel Yönetimi ile mutabıkız. Buradan PKK'nın içindeki kandırılmış gençlere sesleniyorum, gelin bu kiralık katiller ordusundan kurtulun. Anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz sizi Diyarbakır'daki çadırda bekliyor. Samimi pişmanlıkla gelen her vatandaşına Türkiye Cumhuriyeti şefkatle davranmaktadır. Vakit daralıyor, kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın. Gara'daki katliamdan sonra Türkiye'nin Irak'taki harekatlarını hiçbir kuruluş, ülke ve yapı eleştiremez, karşı duramaz" dedi.