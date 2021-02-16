İzmir’den katliama ortak protesto

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi nedeniyle terör örgütü PKK'yı protesto etti. Karşıyaka Çarşı'da toplanan grup, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Atatürk gençliği görev başında", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Hepimiz Mehmet'iz PKK'ya yeteriz" sloganları attı. Türkiye Gençlik Birliği İl Başkanı Mustafa Gökmen, Gara operasyonunun PKK için sonun başlangıcı olduğunu kaydederek, "Terör örgütünün kökünün kazınması sürecine girilmiştir. 13 vatandaşımızın şehit edilmesi onları bu durumdan kurtaramayacaktır" dedi.