Şehitlerimizi uğurladık

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak mağarada şehit edilen Türk vatandaşları son yolculuğuna uğurlandı. Polis memuru Vedat Kaya için Mardin'deki Fuat Yağcı Camisinde düzenlenen törene, HDP Diyarbakır İl binasının önünde nöbet tutan Diyarbakır anneleri katıldı. Diyarbakır'da 532 gündür evlat nöbeti tutan anne Emine Kaya'nın "Benim yüreğimi yakanları Rabbim de yaksın" ağıtları yürekleri dağladı. 6 yıl önce izne gelirken Lice kırsalında kaçırılan Kaya, köy mezarlığında toprağa verildi.



BABASINI UĞURLADI

Polis memuru Sedat Yabalak için Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Tekeli Camiinde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Acılı anne Ünzile Yabalak ile baba Kadir Yabalak ve şehidin eşi Burcu Yabalak gözyaşlarına boğuldu. Babası kaçırıldığında henüz bir yaşında olan 7 yaşındaki Zeynep Yabalak'ın, polis kıyafeti giyerek tabutun önünde selam durması görenleri duygulandırdı. Yabalak, Tekeli Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.



BEKLE DEDİN BEKLEDİM

Uzman Çavuş Hüseyin Sarı için, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. 2015'te otobüsle Kahramanmaraş'a gelirken Diyarbakır- Bingöl karayolunda kaçırılan Sarı, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

YERİNE BEN ÖLSEYDİM

Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci (31) için Eskişehir'de düzenlenen törende anne Ayşe Güler, "Mevlütüm, senin yerine ben ölseydim, beni de gömün" diye gözyaşı döktü. 5 yıl önce Çukurca'da kaçırılan Kahveci, Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verildi.

AKŞENER'İN ÇELENGİNE TEPKİ

Er Sedat Sorgun, Erzurum'da toprağa verildi. Bir vatandaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği çelenge "Bunlar PKK'ya yardım yapanlar utanmadan çelenk mi gönderiyorlar" diye tepki gösterdi. Annesini çok küçük yaşta kaybeden ve teyzesi ve dayısı tarafından büyütülen Sedat Sorgun, Erzurum'a giderken 2015'te Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırılmıştı. Er Süleyman Sungur, memleketi Siirt'te Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Uzman Çavuş Ümit Gıcır(35) memleketi Balıkesir'deki, kırsal Çandır Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Erler Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından, Asri mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.



KAHROLSUN PKK SLOGANLARI

SİVİL şehit Aydın Köse (34) için, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyünde düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de katıldı. Şehidin yakınları Kürtçe ağıtlar yakarken, tekbir getiren vatandaşlar "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Sivil şehit Muhammet Salih Kanca (38) için Samsun'da düzenlenen törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Cizre'de kaçırılan Kanca, Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.



SEHİTLER ARASINDA VARDAR YOK

KALLEŞÇE şehit edi-len 13 asker arasında 6 yıl-dır haber alınamayan Aydınlı uzman çavuş Sedat Vardar'ın olduğu iddia edilmişti. Malat-ya'ya giden ağabey Suat Var-dar, kardeşini teşhis edemedi. DNA testinin sonucu da uyuş-mazken son naaşın Aydınlı uzman çavuş Sedat Vardar'a ait olmadığı anlaşıldı.

KAZIM YÖRÜKCE / SUAT SALGIN