9 HDP’li milletvekili için fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başavcılığı, Kobani olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen 9 HDP'li milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Bu kapsamda, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbey Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar ve Pervin Buldan hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Öte yandan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Dairenin gerekçesinde, sanık hakkında milletvekili seçilmeden önce soruşturmanın başlatıldığı hatırlatıldı.