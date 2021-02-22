Hem Gara’da hem Boğaziçi’nde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara'ya gittiğini açıkladığı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek kışkırtılan olayların da içinde olduğu ortaya çıktı. Taşdemir, Meclis çatısı altında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını bahane ederek İslam'a hakaret edecek kadar gözü dönen marjinal guruplara da destek verdi. Emniyet'in terör örgütü militanlarına karşı yaptığı operasyonları öğrencilere karşı yapılıyormuş gibi göstermeye çalışan Taşdemir, "Sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını" bile talep etti.

SKANDAL AÇIKLAMALAR

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı HDP'li Taşdemir'in terör sicili bir hayli kabarık. 2016'da PKK'lı terörist 'Zeyra Çıra' kod adlı Antika Acar'ın cenazesine katılmıştı. 5 yıl hapis de yatan Taşdemir, PKK'lı teröristleri sözde aklamak için de yoğun çaba gösteriyor. Meclis'te de terör örgütü PKK'nın propagandasını yapıyor, skandal açıklamalara imza atıyor.

HAKAN TEKİN